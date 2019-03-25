Sala ile ilgili flaş gelişme! FIFA'ya resmen bildirildi

İngiliz ekibi Cardiff City, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın transferi konusunda 17 milyon euroyu ödemeyeceğini FIFA'ya bildirdi.

Devre arası transfer döneminde dünya futbol tarihinin en üzücü olaylarından biri yaşanmıştı. Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala, uçak kazasında hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini üzmüştü.

Nantes hukuki yollara başvuracak

Tüm bu yaşananların ardından Sala'nın bonservisinin ödenip ödenmeyeceği merak konusu olmuştu. Cardiff City, bugün FIFA'ya yaptığı bildirimde Sala için anlaşılan rakam olan 17 milyon euroyu ödemeyeceklerini belirtti.

İngiliz kulübünün bu kararının FIFA'dan nasıl bir geri dönüş alacağı merak konusu olurken, Nantes'ın bonservis bedeliyle ilgili hukuki hakkını kullanacağı ifade edildi.