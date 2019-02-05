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Sala hakkında korkunç iddia! 'Zorla bindirdiler'

Manş Denizi'nde düşen uçağında içinde olan Emiliano Sala hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sala'nın arkadaşı Maximiliano Duarte, "Tüm sorumluluk Willie McKay'de yani Sala'nın menajerindedir. Sala'nın uçağa binmesini o istedi" dedi.

05 Şubat 2019 Salı 17:39
Sala hakkında korkunç iddia! 'Zorla bindirdiler'

Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmesi hala futbol dünyasının en önemli konularından biri olmaya devam ederken, Arjantinli'nin arkadaşı olan Maximiliano Duarte'den şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın enkazına ulaşılmasının saatler sonrasında oyuncunun bir arkadaşı olan Maximiliano Duarte tarafından inanılması zor bir iddia ortaya atıldı.

"Tüm sorumluluk menajerinde"

Duarte, Sala'nın uçağa binmemesini istediğini, Emiliano'nun da hiçbir zaman o uçağa binme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Duarte, "Tüm sorumluluk Willie McKay'de yani Sala'nın menajerindedir. Sala'nın uçağa binmesini o istedi ama kendisi binmedi. Bunun arkasında büyük bir gerçeklik var" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:39
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