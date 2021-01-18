Şakşuka nasıl yapılır?
Kolay şakşuka tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' diyorsanız mutlaka şakşuka tarifine göz atmalısınız. Peki, şakşuka nasıl yapılır? | Şakşuka gerekli malzemeler
Şakşuka yapılışı | Leziz ve farklı bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Şakşuka tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 1 adet soğan
- 3 adet yeşil biber
- 3-4 diş sarımsak
- 4 adet domates
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 çal kaşığı şeker
- Tuz
- Karabiber
- 1 çay bardağı sıcak su
- Sıvı yağ
Şakşuka nasıl yapılır?
Patlıcanları alacalı soyun ve yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.
Patlıcanları süzün ve havlu kağıtla iyice kurulayın.
Bir tencereye sıvı yağ alın ve patlıcanları kızartın.
Kızaran patlıcanları bir kenara alın.
Bir tavaya yağ koyun ve soğanları kavurun.
Sarımsak ve biberi de ekleyin.
Domates ve salçayı da ilave edin.
Şeker, tuz, karabiber ve sıcak suyu ekleyin.
Sosu 5-6 dakika pişirin.
Ardından kızarttığınız patlıcanları da ekleyin.
5-6 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.