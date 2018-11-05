Saksılar renklensin yenilensin



Bugünkü güzellik örneğimiz evimizde bulunan saksıları o kaba saba plastik veya kil halinden kurtarıp süsleyerek yuvamıza bir hoşluk, bir yenilik katmak.

Mesela evinizde bulunan eski kumaş parçalarını saksılara tutkal ile yapıştırabilirsiniz. Kumaşınızdan saksıya göre kesin ve yapıştırın. Sonrasında içerisine renkli çiçekler dikerek kullanabilirsiniz.

Boyayabilirsiniz

Yıpranmış saksıları plastik boya ile boyayabilir dekorasyonunuzu hareketlendirebilirsiniz. Evinizin dekorasyonuna uygun renkler seçin ve saksılarınızı boyayın. Püskürtme boya işini balkonda, bahçede yani açık havada yapmayı unutmayın.

Danteller işe yarasın

Elinizde bulunan kullanmadığınız dantel parçalarınızı değerlendirebilirsiniz. Hatta eski kıyafetlerinizde bulunan dantel eklentilerini çıkartabilir saksılarda dekore edebilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler, dantel parçaları, tutkal, makas ve istediğiniz boyutta bir saksı. Saksınızı tutkallayın ve istediğiniz şekilde dantel parçaları yapıştırın. Dilerseniz yatay dilerseniz dikine yapıştırabilirsiniz.

Desenli Saksılar

Biraz resim yeteneğiniz varsa evinizde kullandığınız saksılara siyah ince uçlu keçeli kalem ile desenler çizebilir renkli keçeli kalemlerle içlerini boyayabilirsiniz.

Teneke Kutular

Evinizde bulunan boş bezelye kutularını boyayarak rengarenk saksılar yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler, boş teneke kutular, istediğiniz renklerde boyayın. Altlarından delin. Fakat bunların kısa sürede paslanacağını, bulundukları yere izi çıkmaz pas bırakacağını bilin!

Saksılara ip sarın

Saksılara kalın halat sarabilir dekorasyona rustik dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Saksıya yapıştırıcıyı sürün ve saksının etrafına sarın. İşlemi daha kolay yapmak için saksınızı ters çevirebilirsiniz. Bu şekilde bütün saksıyı ağız kısmı hariç iple sardıktan sonra yapıştırıcının kuruması için bekleyin.

Sevimli Kahramanlar

Çocuğunuz sevdiği çizgi film kahramanlarını saksılara çizebilir çocuk odanızda dekore edebilirsiniz. Bu çocuklara bitki dikmeyi sevdirmek, onların bakımını sağlamak ve onların önemini anlatmak için eğlenceli bir yol olabilir.