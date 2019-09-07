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Saklı cennet yeşil göl turizme kazandırılıyor

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Yeşil Göl, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
Saklı cennet yeşil göl turizme kazandırılıyor

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Yeşil Göl, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.


Eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olan göl, hazırlanan projeyle turizme kazandırılacak. Peyzaj düzenlemesi ve sosyal tesislerinde yer aldığı proje ise yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak. Yeşil Göl’ün, doğa turizmi ile ilçeye yeni bir gelir kaynağı sunmasının yanı sıra bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.


Laçin’e giden Vali Mustafa Çiftçi, Yeşil Göl etrafında incelemelerde bulundu. Burada OKA tarafından desteklenen projeyle ilgili peyzaj firması yetkililerinden bilgi alan ve proje fotoğraflarını inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, STK temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulundu.


Doğa tutkunlarınca yeni yeni keşfedilmeye başlanan etrafı ormanlık alanla çevrili Çorum-Laçin karayolu üzerinde bulunan Yeşil Göl’ü saklı cennet olarak nitelendiren Vali Çiftçi, gölün biran önce turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.


Göletin manzara uyumuyla eşsiz bir güzelliğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Vali Çiftçi, “İnsanlarımız hafta sonları buraya gelerek aileleriyle güze vakit geçirirler, dinlenir, eğlenirler. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Mutlaka gelip görüp gezilmeli” dedi.


İncelemeler sırasında İlçe Kaymakamı Yavuz Akyol, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve TSO Başkanvekili Yakup Karaca da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
  1. doğa
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