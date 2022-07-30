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Kadın - Aile Sakızlı muhallebi: Mükemmel kıvamda damla sakızlı muhallebi
Kadın - Aile

Sakızlı muhallebi: Mükemmel kıvamda damla sakızlı muhallebi

Sakızlı muhallebi (Çok hafif-mükemmel kıvam) tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 21:07:00 - 2022-07-30 21:09:12
Sakızlı muhallebi: Mükemmel kıvamda damla sakızlı muhallebi

Sakızlı Muhallebi (Çok Hafif-Mükemmel Kıvam) Tarifi İçin Malzemeler

5 su bardağı süt
Yarım çay bardağı un
60 gr tereyağı(tuzsuz!) veya margarin
1 su bardağı şeker
1,5-2 yemek kaşığı nişasta (fazla tepelemeden)
3 parça damla sakızı (damla sakızlı sakızlardan da kullanabilirsiniz. )

Sakızlı Muhallebi (Çok Hafif-Mükemmel Kıvam) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tencereye yağı koyuyoruz eriyince unu ilave edip un kokusu çıkana dek kavuruyoruz. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütü ilave ediyoruz. Kaynayınca yarım su bardağı suyun içinde nişastayı eritip süte ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Nişastayı eklememizle beraber kıvamını bulmuş olacak. (katı bir kıvam olmayacak akıcı bir kıvamda olması gerekiyor. soğuyunca zaten katılaşıyor ve tam ideal kıvamında oluyor. ) Ardından şekerini ve damla sakızlarını da ilave ediyoruz. Eriyinceye kadar biraz daha karıştırıp kaynatıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Hemen mikserle 10 dakika iyice köpürte köpürte çırpıyoruz. Sonra servis kaselerine boşaltıp soğumaya bırakıyoruz.

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