Sakıp Sabancı kabri başında anıldı

Törene holding yöneticileri ve çalışanları katıldı. Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Sakıp Sabancı’nın başarılı bir iş insanı olduğunu vurgulayarak, “Kendisi yeni fikirlere önem veren ve çağının çok ötesini gören vizyoner bir liderdi” dedi. Sabancı’nın ortaya koyduğu vizyon ve değerler doğrultusunda işlerini yönettiklerini belirten Timur, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi pusulaları olarak kabul ettiklerini söyledi. Yaptıkları işlerin en iyi örneklerden biri olmasını ve fark oluşturmasını hedeflediklerini dile getiren Timur, şöyle konuştu: “Sakıp Sabancı’nın bize öğrettiği gibi çağımızın gereklerini yakalamak için her zamankinden çok daha iyi çalışıyoruz. Onun ileri görüşlülüğü ve liderlik özelliği bize her zaman örnek teşkil ederken gelecek için koşmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir yaşam için Türkiye ve dünyayı birleştiriyoruz.”