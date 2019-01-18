0553 313 94 23

Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak adlandırdığı ilçede neler oluyor? 'Göz göre göre p..venklik yapıyorlar'

İstanbul'un Esenyurt'un ilçesinde artan fuhuş ve suç olaylarından şikayet eden bir vatandaş, bazı emlakçıların eskortlarla ortak çalıştığını belirterek, "Göz göre göre p...venklik yapıyorlar. Eskortlarla ortak çalışıyorlar. Ev sahiplerine 'sana kiracı bulduk' deyip evi eskortlara veriyorlar." dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 20:18
Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak adlandırdığı ilçede neler oluyor? 'Göz göre göre p..venklik yapıyorlar'

İstanbul'un Esenyurt'un ilçesinde yaşayan vatandaşlar artan fuhuş ve suç olaylarından şikayetçi.

Emlak fiyatlarının uygunluğu nedeniyle dar ve orta alt gelir gruplarının rağbet gösterdiği Esenyurt, polisin ilçedeki rezidanslarda saklanan kanun kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Esenyurt'un suç olaylarıyla anılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar, ilçede yaşanan fuhuş ve hırsızlık gibi olaylardan endişe ettiklerini belirtiyor.

Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaş, Akit İhbar Hattı'na gönderdiği mesajda, ilçede yaşanan fuhuş olaylarının ileri boyutlara ulaştığını belirtti.

'Göz göre göre p...venklik yapıyorlar'

İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan fuhuş olaylarının Esenyurt'ta zirve noktasına ulaştığını dile getiren vatandaş, farklı bölgelerden gelen insanların da günlük kiralık ev tutarak fuhuş ve gayrimeşru ilişkilerde bulunduklarını aktardı.

Bazı emlakçıların da işin içinde olduğunu anlatan vatandaş, "Göz göre göre p...venklik yapıyorlar. Eskortlarla ortak çalışıyorlar. Ev sahiplerine 'sana kiracı bulduk' deyip evi eskortlara veriyorlar. Önlemini alsınlar, bu işin önünü alsınlar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:18
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. fuhuş
  4. eskort kadınlar
  5. hayat kadını
  6. günlük kiralık daire
  7. günlük kiralık ev
  8. günlük daire kiralama
  9. emlakçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisar'da Burak Yılmaz'a büyük şok: Hırsız...
    1. Akhisar'da Burak Yılmaz'a büyük şok:..
    2. Mevlüt Uysal, karne mesajını..
    3. İran Dışişleri Bakanı, Bolton'u..
    4. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı..
    5. Anneler de karne alacak! Anne Karnesi..
    6. Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak..
    7. Manisa'da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı
    8. Marslı filmi sinemalarda! Marslı filmi..
    9. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    10. ÖSYM'den e-YDS adaylarına "saat" uyarısı
    11. Türkiye ile Rusya anlaştı! Yakın..
    12. Safranbolu tarihine restorasyon!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır
    15. GÜNCELLEME 3 - Cesedi bulunan kadının..
    16. "Hibe hayvan" dolandırıcılığında 16..
    17. Karnedeki zayıf öğrencinin değil tüm..
    18. Ali Koç: Rabbim bizi imtihan ediyor
    19. Yunanistan Müslümanları oyalıyor! Tam..
    20. İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak