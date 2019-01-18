Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak adlandırdığı ilçede neler oluyor? 'Göz göre göre p..venklik yapıyorlar' İstanbul'un Esenyurt'un ilçesinde artan fuhuş ve suç olaylarından şikayet eden bir vatandaş, bazı emlakçıların eskortlarla ortak çalıştığını belirterek, "Göz göre göre p...venklik yapıyorlar. Eskortlarla ortak çalışıyorlar. Ev sahiplerine 'sana kiracı bulduk' deyip evi eskortlara veriyorlar." dedi.

İstanbul'un Esenyurt'un ilçesinde yaşayan vatandaşlar artan fuhuş ve suç olaylarından şikayetçi. Emlak fiyatlarının uygunluğu nedeniyle dar ve orta alt gelir gruplarının rağbet gösterdiği Esenyurt, polisin ilçedeki rezidanslarda saklanan kanun kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Esenyurt'un suç olaylarıyla anılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar, ilçede yaşanan fuhuş ve hırsızlık gibi olaylardan endişe ettiklerini belirtiyor. Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaş, Akit İhbar Hattı'na gönderdiği mesajda, ilçede yaşanan fuhuş olaylarının ileri boyutlara ulaştığını belirtti. 'Göz göre göre p...venklik yapıyorlar' İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan fuhuş olaylarının Esenyurt'ta zirve noktasına ulaştığını dile getiren vatandaş, farklı bölgelerden gelen insanların da günlük kiralık ev tutarak fuhuş ve gayrimeşru ilişkilerde bulunduklarını aktardı. Bazı emlakçıların da işin içinde olduğunu anlatan vatandaş, "Göz göre göre p...venklik yapıyorlar. Eskortlarla ortak çalışıyorlar. Ev sahiplerine 'sana kiracı bulduk' deyip evi eskortlara veriyorlar. Önlemini alsınlar, bu işin önünü alsınlar" dedi.

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