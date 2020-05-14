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Spor

Sakatlıktan kurtulan Altınordulu Mehmet Enes Sığırcı, formasına kavuşmayı bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:58:14 -
Sakatlıktan kurtulan Altınordulu Mehmet Enes Sığırcı, formasına kavuşmayı bekliyor

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Mehmet Enes Sığırcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşti.

Mehmet Enes, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen yıl 16 maçta forma giydiğini ancak antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sol ön çapraz bağ ve kemik greft ameliyatı olduğunu belirtti.

Sakatlığından dolayı bu sezon süre alamadığını vurgulayan Mehmet Enes Sığırcı, Kovid-19 sürecinde lige verilen arada iyileştiğini kaydetti.

Bu dönemde koşulara başladığını aktaran Mehmet Enes, "Başta teknik direktör Hüseyin Eroğlu olmak üzere teknik ekip ve takım arkadaşlarımdan her zaman büyük destek gördüm. Uzun süreli sakatlık, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey. Fiziksel düşüşten daha çok, psikolojik yıpranma ön plana çıkıyor. Altınordu'da gördüğüm destek, her şeyi kısa sürede atlatmamı sağladı. Yeni sezonda hazır bir Mehmet Enes Sığırcı olacak." ifadelerini kullandı.

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