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Sakaryaspor’da transfer tahtası açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’da kapalı olan transfer tahtasının resmi olarak açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:10
Sakaryaspor’da transfer tahtası açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’da kapalı olan transfer tahtasının resmi olarak açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.


Transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlaşma sağlanan sporcuların takıma katılacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Sakaryaspor’a yeni sezonda başarılar dileyerek, tüm şehri Sakaryaspor’un etrafında kenetlenmeye davet etti.


Başkan Ekrem Yüce’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde: “Sakaryaspor’da merakla beklenen transfer yasağı bugün itibariyle kalktı. Şehrimize, takımımıza, camiamıza hayırlı olsun. Şimdi şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Sakaryaspor’umuzun etrafında kenetlenme zamanıdır.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:10
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