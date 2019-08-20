Sakaryaspor Kocaelispor hazırlık maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Sakaryaspor ve Kocaelispor 2 hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İlk mücadele Sakaryaspor’un evinde ikinci karşılaşma ise Kocaelispor’un sahasında oynanacak. Karşılaşma ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sakaryaspor Kocaelispor maçı saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Sakaryaspor Kocaelispor maçı saat kaçta oynanacak?

Sakaryaspor ve Kocaelispor bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadele Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek. Maçın yayıncı kurululuşu ise bulunmuyor. İki takım arasındaki ikinci hazırlık maçı ise 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, salı günü Kocaelispor ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının bilet satışları hakkında açıklamalarda bulundu.

Salı günü oynanacak Sakaryaspor – Kocaelispor hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, şu ana kadar gişelerden 8 bin 237 biletin satıldığını dile getirerek, maç günü stadın hınca hınç olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Demir, “Salı günü taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir müsabakaya çıkacağız. Şu ana kadar gişemizden 8 bin 237 adet bilet satıldı. Özellikle kale arkası ve maraton alt tribününe ilgi büyük. Bildiğiniz gibi numaralı tribünde de taraftarımızın isteği üzerine indirime gitmiştik. İndirim sonrası numaralı satışları da ivme kazandı. Hava muhalefetini de göze alırsak 3 gün için fena bir rakam değil. Maç günü stadımızın hınca hınç olacağına inancımız tam” dedi.