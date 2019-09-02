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Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna kattı

Sakaryaspor, transferin son gününde anlaşma sağladığı 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:38
Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna kattı

Sakaryaspor, transferin son gününde 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, transferin son gününde anlaşma sağladığı oyunculara imza attırdı. Yeşil-siyahlılar daha öncede anlaşma sağladığı 8 futbolcunun yanı sıra 10 yeni futbolcuyu daha TFF'ye bildirdi.

Sakaryaspor'da; Furkan Parsak, Aydın Yılmaz, Okan Baydemir, Özgür Kedikli, Erdican Şehit, Hüseyin Bilge, Alparslan Demir, Abdülaziz Solmaz, Taşkın İlter, Orkun Dervişler, Ahmet Fukran Özcan, Nuri Fatih Aydın, Denis Taşkesen, Bekir İrtegün, Berat Aydoğdu, Alif Fırat Okur, Kadir Ulaşlı ve Zeki Korkmaz ile sözleşme imzalandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:38
  1. Sakaryaspor
  2. Furkan Parsak
  3. Aydın Yılmaz
  4. Okan Baydemir
  5. Özgür Kedikli
  6. Erdican Şehit
  7. Hüseyin Bilge
  8. Alparslan Demir
  9. Abdülaziz Solmaz
  10. Taşkın İlter
  11. Orkun Dervişler
  12. Ahmet Fukran Özcan
  13. Nuri Fatih Aydın
  14. Denis Taşkesen
  15. Bekir İrtegün
  16. Berat Aydoğdu
  17. Alif Fırat Okur
  18. Kadir Ulaşlı

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