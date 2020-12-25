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Aktüel Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
Aktüel

Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:56:06 -
Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye getirildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Sakarya'da 22 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirilmişti.

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