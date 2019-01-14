Sakarya'daki patlama sonrası doğalgaz boru hattı bu hale geldi

Sabah saatlerinde BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçtiği ilçenin dağlık bölgesinde patlama oldu. Patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Sakarya Valisi'nden açıklama

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını, patlamanın heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Vali Nayir patlamayla ilgili şunları bilgileri aktardı:

"İlk ihbar sabah saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz.Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"Alev topu tüm kentte görüldü''

DHA Muhabiri Aziz Güvener, sabah saatlerinde tüm kentte duyulan patlama sesinin ardından bir alev topunun görüldüğünü aktardı. Kemaliye köyünde yaşayan bir görgü tanığı "Biz önce deprem sandık. Şu anda ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı" dedi.

BOTAŞ: Heyelan sebebiyle hatta kopma meydana geldi

Patlamayla ilgili BOTAŞ'tan da açıklama geldi. Açıklamada "36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.