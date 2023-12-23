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Yerel Sakarya’daki kazada babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı
Yerel

Sakarya’daki kazada babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 14:21:00 -
Sakarya’daki kazada babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında babaannesi ile birlikte 8 aylık torunu yaralandı.

Kaza, Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesi üzerinde meydana geldi. H.H.A. kontrolündeki 34 ADA 70 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 54 AT 366 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 54 AT 366 plakalı otomobilin sürücüsünün eşi Y.A. ile 8 aylık torunları A.M.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralı babaanne Y.A. ile 8 aylık torunu A.M.A., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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