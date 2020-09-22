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Aktüel Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor
Aktüel

Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:10:04 -
Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri tutuklu, ikisi firari 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Tutuklu sanık B.A. bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıkların beyanları alındı.

Tanık Y.M, ifadesinde sanıklardan B.A. ve E.E'yi üniversite yıllarında örgütün evlerinde kalması nedeniyle tanıdığını belirtti.

Tanık M.A. ise polis koleji 4. sınıftayken sanık B.A'yı bir kere gördüğünü, 17-25 Aralık olaylarından sonra örgütten kopmaları engellemek amacıyla Ankara'ya geldiğini savundu. Kaldığı eve gelen sanık B.A'nın söz konusu süreci örgütün kendi gözünden anlatan videolar izlettiğini iddia eden tanık M.A, bu süreçte örgütle irtibatını kestiğini ancak sabit ve ankesörlü hatlardan aranmaya devam ettiğini anlattı.

Son aramalardan birinde açtığını ve sanık B.A'nın kendisini konuşmak için eve davet ettiğini ancak kendisinin dışarıda buluşmayı kabul ettiğini aktaran tanık M.A, "Hararetli geçen bu konuşmada polis kolejine giriş sınavı sorularının çalınıp çalınmadığını sordum. İlk başta bir şey söylemediyse de tartışma şiddetlenince 'Dağıtmışsak ne olmuş, emniyet daha güzel bir yer haline gelmedi mi?' şeklinde yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık B.A. tanık Y.M'yi hayatında bir kere gördüğünü, tanık M.A. ile ise tanışmadığını iddia etti.

Sanık B.A'nın avukatı da "Müvekkilim 11 aydır tutukludur. Üzerine dosyadaki diğer sanıklardan daha fazla suç isnat edilmemiştir. Diğer yakınlarının başka dosyalardan tutuklu olması ve riskli grupta yer alan annesinin bakıma ihtiyacı bulunması nedeniyle tahliyesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararı ile tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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