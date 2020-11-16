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Aktüel Sakarya'daki "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi sona erdi
Aktüel

Sakarya'daki "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:55:45 -
Sakarya'daki "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen, 12 ülkeden alanında uzman 92 akademisyenin on-line katıldığı "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi sona erdi.

Orta Doğu ülkelerinde yaşanan gelişmelerin siyasi, sosyal, ekonomik, jeopolitik ve tarihsel arka planlarıyla ele alındığı kongrenin üçüncü gününde, "On Yılın Ardından Arap Bahar'ını Anlamlandırmak", "Türkiye-Ortadoğu İlişkileri ve Suriye İç Savaşı", "Körfez'de Siyaset ve Güç Dengesi", "Körfez Bölgesinde Yükselen Aktörler" ve "Türkiye Perspektifinden Dönüşen Ortadoğu" panelleri gerçekleştirildi.

Kapanış oturumunda konuşan SAU Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, tarihi ve toplumsal dinamiklerin daha derinden anlaşılması ve iş birliğinin artırılması açısından bu tür akademik diyalog mekanizmalarının çalıştırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kardaş, bilimsel bilgiyi ortaya çıkarma sorumluluğuyla hareket ettiklerine dikkati çekerek "Çalışmalarda yerel, bölgesel ve küresel analiz seviyelerini bir araya getiriyoruz. Orta Doğu üzerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren Türkiye'de tek müstakil enstitüyüz." ifadesini kullandı.

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