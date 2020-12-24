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Aktüel Sakarya'da yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi
Aktüel

Sakarya'da yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:45:38 -
Sakarya'da yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaralı bulunan köpek yavrusu, tedavi ettirilmesinin ardından sahiplendirildi.

Arabacıalanı Mahallesi'nde yol kenarında yürümekte zorlanan köpek yavrusu gören Serdivan Belediyesi ekipleri, yağmurdan etkilenen köpeği veterinere götürdü.

Bir haftada tedavisi tamamlanan köpek, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından sahiplenildi. köpeğe "Kaplan" ismi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde rutin olarak sokak hayvanlarına yönelik kontrollerin sağlandığı, yaralı hayvanların tedavisinin yapıldığı, mama ve su ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

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