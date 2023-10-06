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Gündem Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polisler ellerinden zor aldı...
Gündem

Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polisler ellerinden zor aldı...

Yeniakit Publisher
2023-10-06 02:11:00 - 2023-10-06 02:45:08

Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, genç bir şahıs Çark Caddesi’nde bir kadını taciz etti. Kadının tepkisi üzerine bölgedeki vatandaşlar şahsın etrafını sararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadını taciz ettiği öne sürülen genç kaçmaya çalışınca olanlar oldu.

Gözaltına alındı!

Öfkeli kalabalık gence saldırdı. Gergin anlar Atatürk Bulvarı’na taştı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, meydan dayağı çekilen genci gözaltına aldı.

Öte yandan, bir kadının taciz şüphelisine gösterdiği tepki ile bölgedeki hareketli dakikalar ise cep telefonu ile görüntülendi.

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