  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:05:11 -
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Denetimlerde, 1-4 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 174 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı gereğince toplam 434 bin 240 lira idari para ceza kesildiği kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü
Dünya

Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü

Suudi Arabistan’da dün akşam ülke tarihinin en büyük fırtına ve kasırgası meydana geldi.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay