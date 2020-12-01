  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi
Aktüel

Sakarya'da "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:01:07 -
Sakarya'da "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde T.T'nin ikametinde arama yaptı.

Arama sonucu evde "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi bulundu.

Veteriner hekim tarafından iğneyle uyutulan yaban kedisi, kafese konularak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki doğal yaşam parkı Ormanya görevlilerince Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli T.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!
Dünya

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı as..
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?
Gündem

Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay