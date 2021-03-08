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Aktüel Sakarya'da koronavirüs karantinası
Aktüel

Sakarya'da koronavirüs karantinası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:10:00 -
Sakarya'da koronavirüs karantinası

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, Kaymakam Mustafa Kutlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan mahallede bulunanların ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı belirtildi.

 

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