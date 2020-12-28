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Aktüel Sakarya'da kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira para cezası
Aktüel

Sakarya'da kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:00:23 -
Sakarya'da kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira para cezası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki ayrı kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya kent genelinde 22 Aralık-26 Aralık tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını 115, 26-27 Aralık tarihlerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ise 81 kişinin ihlal ettiği belirlendi.

Valiliğin İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükmünce 196 kişiye idari işlem uygulanarak 228 bin 353 lira ceza kesildi.

Hendek ilçesinde de tedbirler kapsamında kapalı olması gereken 2 ayrı kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira para cezası uygulandı.

İlçede bir haftada 51 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.

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