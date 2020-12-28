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Aktüel Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Aktüel

Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:39:51 -
Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Eşme Mahallesi'nde Mehmet (81) ve Havva Şervan'a (80) ait iki katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde iki kişinin olduğu bilgisi üzerine içeri giren 112 Acil Servis ekipleri, Mehmet ve Havva Şervan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da yetkililerden bilgi aldı.


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