  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:37:56 -
Sakarya'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çukurahmediye Mahallesi'nde karşılaşan Y.Ö. ile boşandığı eşi T.B, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B. eski eşi Y.Ö'yü bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edilirken, T.B, olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli T.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki
Siyaset

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili aç..
Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı
Gündem

Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı

Katıldığı bir televizyon kanalında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler ..
Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor
Otomotiv

Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor

Kar ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Araç sahipleri için çok önemli uygulama başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği taktırmayan a..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay