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Aktüel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
Aktüel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:53:57 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Ekim'de gözaltına alınan 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 1 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Sakarya'da 27 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında herhangi bir müessif olaya meydan verilmemesi amacıyla TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince koordineli çalışmalar gerçekleştirilmişti. Örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde özel eğitim aldıkları, sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüpheli operasyonla yakalanmıştı.

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