  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı
Aktüel

Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:59:53 -
Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası ile ilgili çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi.

Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülkeye ve kente büyük katkı sunacak organizasyonun huzur içerisinde yapılabilmesi adına şampiyona boyunca uygulanacak tüm güvenlik tedbirleri ve hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda ilgili yetkililer, kendi alanlarındaki çalışmalara dair Vali Kaldırım'a bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu'nun güvenlik tedbirlerine dair bir brifing sunduğu toplantıda, kentin değerlerinin tanıtılacağı ve bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı EXPO alanındaki eğitici aktiviteler ve diğer çalışmalar hakkında da ilgili yetkililer bilgilendirmede bulundu.

Vali Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 30 farklı ülkeden dünya çapında 150'yi aşkın sporcunun pedal çevireceği şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek adına her türlü tedbirin düşünülüp hazırlıkların titizlikle ele alındığını ifade etti.

Dünya çapında bir organizasyonun Sakarya'da yapılmasının gurur verici olduğunu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek şampiyonaya emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür eden Kaldırım, böylesine önemli organizasyona her konuda hazır olduklarına değindi.

Şampiyona boyunca salgın kuralları çerçevesinde hareket edileceğine dikkati çeken Kaldırım, bu konuda her kurum ve kuruluşun üzerine düşeni yaptığını, hem sporcuların hem de seyircilerin sağlığının her şeyden daha önce geldiğini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı
Medya

Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgil..
Cephe hattında flaş gelişme: S-300 füze sistemleri imha edildi
Dünya

Cephe hattında flaş gelişme: S-300 füze sistemleri imha edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için operasyonlarına devam eden Azerbaycan ordusunun,..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay