  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Sakarya'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:28:06 -
Sakarya'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.B'nin oturduğu iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevler çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, SEDAŞ ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sündürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan A.B'nin evde olduğu ihbarını alan itfaiye ekiplerince yapılan aramada, herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

ATV'nin Çarşamba günleri reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin gidişatına ilişkin çarpıcı değerle..
Otomotiv devi Ford'dan flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Otomotiv devi Ford'dan flaş Türkiye açıklaması

İngiltere ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından, otomotiv üreticilerinin tedarik zincirlerinin de korunacağı b..
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 2021 ne zaman yatırılacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 2021 ne zaman yatırılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin ne zaman yapılacağı..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay