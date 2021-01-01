  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da 5 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Aktüel

Sakarya'da 5 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:36:19 -
Sakarya'da 5 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 5 metre yükseklikten devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Esat Aydınlı yönetimindeki 54 YC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, Bayraktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik istinat duvarından bir tesisin bahçesine devrildi.

Kamyonun kasasından savrulan tomruklardan bazıları tesiste bulunan araca çarparken sürücü kamyonda sıkıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Aydınlı, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun hızla yokuştan inmesi ve devrilmesi yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yine heyecanlı anlara sahne olacak. Geç..
Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı
Gündem

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Solak medyanın yalanlarıyla ön plana çıkan Kemalist Sözcü gazetesi, İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Milletin değerlerinden uzak ol..
Cüneyt Arkın'dan sosyal medyayı sallayan mesaj
Medya

Cüneyt Arkın'dan sosyal medyayı sallayan mesaj

Tüm dünya ve Türkiye 2021'e 'merhaba' derken, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın yeni yıl duası sosyal medyada büyük ilgi gördü...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay