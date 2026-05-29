Sakarya'da 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheliye gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Karaçalılık Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili yürütülen çalışmada 7 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, mahalledeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında G.D.’nin, 54 H 4091 plakalı minibüste bulunan S.D. ile O.D.’ye tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D. (34), olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.