Sakarya ve Kocaeli'nde okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim- öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde kent genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi uygun görüldü.



Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli ve kadrolu işçilerle ilgili görevlendirmeler de olduğu gibi, TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında çalışan personelin de ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personeline yardımcı olmak üzere kaymakamlıklar tarafından ilçe sağlık müdürlükleri emrine görevlendirilmesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılması da kararlaştırıldı.