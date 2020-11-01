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Aktüel Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İzmir depremini inceleyecek
Aktüel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İzmir depremini inceleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:28:30 -
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İzmir depremini inceleyecek

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği anımsatıldı.

Deprem Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (DAMER) İzmir'de yapılarda meydana gelen hasarı tespit amacıyla incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ile doktor öğretim üyeleri Yusuf Sümer, İsa Vural, Osman Kırtel ve Ali Sarıbıyık'tan oluşan heyetin yapı kalitesini inceleyerek rapor haline getirecekleri ifade edildi.

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