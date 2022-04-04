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Ekonomi Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Ekonomi

Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 13:30:00 -
Sakarya Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru  şartlarını  taşıyan  adayların,  İŞKUR  sistemi  (www.iskur.gov.tr) üzerinden 04.04.2022 - 08.04.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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