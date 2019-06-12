0553 313 94 23

Sakarya Üniversitesi profesör, doçent öğretim üyesi alımları

Sakarya Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Sakarya Üniversitesi, toplam 21 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuruları ne zaman bitecek? İşte, Sakarya Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
Sakarya Üniversitesi profesör, doçent öğretim üyesi alımları

Sakarya Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Sakarya Üniversitesi, toplam 21 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuruları ne zaman bitecek? İşte, Sakarya Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Sakarya Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 12 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren süre 15 gündür.

1-Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna ( http://www.ilan.sakarya.edu.tr/adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2-Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversiteler arası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversiteler arası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
  1. İstanbul
  2. Sakarya Üniversitesi profesör
  3. doçent öğretim üyesi alımları
  4. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alımları
  5. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları
  6. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru tarihi
  7. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Nefroloji Derneği’nin en prestijli ödülü Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’e verildi
    1. Dünya Nefroloji Derneği’nin en..
    2. ANALİZ - İranlı uzmanlar Abe'den..
    3. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    4. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    5. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    6. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    7. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    8. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    9. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    10. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    11. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    12. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    13. İletişimsizliği anlatan heykel..
    14. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    15. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    16. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    17. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    18. Mayıs ayının en popüler takımı..
    19. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    20. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    21. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    22. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    23. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    24. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    25. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    26. Ardahan’da heyelan paniği
    27. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    28. Süleyman Soylu'dan Temel..
    29. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    30. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı