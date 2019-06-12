Sakarya Üniversitesi profesör, doçent öğretim üyesi alımları

Sakarya Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Sakarya Üniversitesi, toplam 21 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuruları ne zaman bitecek? İşte, Sakarya Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Sakarya Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 12 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren süre 15 gündür.

1-Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna ( http://www.ilan.sakarya.edu.tr/adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 6 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2-Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversiteler arası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversiteler arası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız