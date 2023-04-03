Sakarya Üniversitesi personel alacak
Sakarya Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Yurtlar A2 Blok 1. Kat Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Servisinde 09.00-17.00 saatleri arasında başvurular kabul edilecek. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 7467, 0 (264) 295 4031, 0 (264) 295 4029 telefon numarası, [email protected] İletişim hattından yardım alabilecek.
Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi 03.04.2023
Son Başvuru Tarihi 17.04.2023
Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi 9.05.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Başvuru Sonuçlarına İtiraz Tarihi 09.05.2023-11.05.2023
Nihai Liste Açıklama Tarihi 12.05.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://ilan.sakarya.edu.tr/
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