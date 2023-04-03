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Ekonomi Sakarya Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Sakarya Üniversitesi personel alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-03 15:41:00 -
Sakarya Üniversitesi personel alacak

Sakarya Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Yurtlar A2 Blok 1. Kat Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Servisinde 09.00-17.00 saatleri arasında başvurular kabul edilecek. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 7467, 0 (264) 295 4031, 0 (264) 295 4029 telefon numarası, [email protected] İletişim hattından yardım alabilecek.

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi 03.04.2023

Son Başvuru Tarihi 17.04.2023

Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi 9.05.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başvuru Sonuçlarına İtiraz Tarihi 09.05.2023-11.05.2023

Nihai Liste Açıklama Tarihi 12.05.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://ilan.sakarya.edu.tr/

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