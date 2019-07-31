Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru



SAKARYA (AA) - Sakarya-Türkiye MTB (dağ bisikleti) Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en modern bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 3-4 Ağustos'ta şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Lisanslı yüzlerce sporcunun katılacağı şampiyonada yarışlar, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00 ve 4 Ağustos Pazar günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek. Şampiyonayı izlemeye gelen vatandaşlara çekilişle 12 bisiklet dağıtılacak. Vatandaşların çekilişe katılmak için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde kurulacak kayıt masasına isimlerini yazdırmaları gerekiyor. Yarış alanına ulaşım için 3 ve 4 Ağustos'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ücretsiz servis kaldırılacak.

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