  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DHKP-C sevici Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında görevden uzaklaştırıldı

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti
için kalan
Aktüel

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kan verdi

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:33:21 -
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kan verdi

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, iftar sonrası kan bağışında bulundu.


Dünya’yı saran korona virüs ve Ramazan ayının gelmesiyle kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar sonucu kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğü açıklanmıştı. Kızılay tarafından ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına cevap veren vatandaşlar iftar sonrası kan vermeye koştu. Son olarak Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri yapılan çağrıya kulak vererek Serdivan Gençlik Merkezinde kan bağışında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı