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Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka: 64-87

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-64 mağlup etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:02
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka: 64-87

 

Salon: Sakarya

Hakemler: Mehmet Şahin, Halit Can Cihan, Özge Şentürk

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 11, Edogi 1, Burak Eşlik 16, Tevfik Akdamar 12, Alp Karahan 13, Bora Hun Paçun 9, Mehmet Meriç 2, Kerem Bulat, Hüseyin Çevirgen

Pınar Karşıyaka: Walker 12, Berk Uğurlu 9, Birkan Batuk 8, İlkan Karaman 4, Marei 17, Egemen Güven 10, Erdi Gülaslan 9, Henry 16, Tayfun Erülkü, Berke Aygündüz 2

1. Periyot: 19-20

Devre: 31-40

3. Periyot: 49-67

 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-64 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası 7-7 beraberlikle geçildi. Burak Eşlik ve Tevfik Akdamar'ın üç sayılık atışlarına Marei, İlkan Karaman ve Birkan Batuk'la cevap veren İzmir temsilcisi, ilk periyodu 20-19 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan misafir takım, bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 24-40. Sakarya ekibinin dış atışlardan sayılar bulmasına rağmen farkı koruyan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı korumak için kontrollü bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, periyodu 67-49 önde kapattı.

Son çeyrekte konuk takımın peş peşe bulduğu sayılara karşı çıktığı hücumlardan boş dönen ev sahibi takım, sahadan 87-64 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla konuk takım ligde 10. kez parkeden galip ayrılırken, ev sahibi takım ise 15. mağlubiyetini aldı.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:02
  1. Karaman
  2. İzmir
  3. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  4. Sakarya
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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