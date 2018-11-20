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Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Avrupa'da tur peşinde

- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'ndaki altıncı maçında yarın Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yu konuk edecek

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Avrupa'da tur peşinde


SAKARYA (AA) - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'ndaki altıncı maçında yarın evinde Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yla karşılaşacak.

Gruptaki son maçında CSM CSU Oradea'yı Sakarya Spor Salonu'nda saat 20.30'da ağırlayacak olan Sakarya temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Romanya'da oynanan mücadelede son saniye basketiyle rakibine 2 sayı farkla yenilmişti.

Yeşil-siyahlı ekibin gruptan çıkması için kendi maçını kazanması yetmiyor. Sakarya ekibinin hem deplasmanda hem de sahasında mağlup ettiği ancak sıralamada 1 puan farkla önünde bulunan s.Oliver Würzburg'un grup lideri Leiden'e kaybetmesi gerekiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, mücadelenin biletlerinin maç günü saat 13.00'ten itibaren Sakarya Spor Salonu'nda satışa sunulacağı ifade edildi.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:33
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  3. Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea
  4. Sakarya

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