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Aktüel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi
Aktüel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:58:37 -
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin motosiklet ile belediyenin çalışmalarını denetlediği anların videosunu eşi Filiz Yüce sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Filiz Yüce'nin paylaştığı videoda, Ekrem Yüce'nin motosikletle gece vakti kentte dolaşması ve çalışmaları denetlemesi yer alıyor.

Filiz Yüce, eşi Ekrem Yüce'yi de etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ardına rüzgarı kattığında ve hızını ustaca aldığında başarmak için çok sebebin olur. Fakat sebepleri nasiplere dönüştüren yalnız Allah'tır. Allah'ın ömrümüze yazdığı her nasibe razı olmak ve hamdetmek ne güzel."

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