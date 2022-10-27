Saka kuşu avlayanlar ayvayı yedi

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, kaçak avcılara yönelik yaptığı çalışmada ağ kullanarak 19 saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak avlanan şahsa 29 bin 627 lira ceza uygulandı.

Yakalanan saka kuşları doğaya salındı.

Saka Kuşu Nedir?

Saka kuşu, ispinozgiller ailesinden gelen, ötücü bir kuş türüdür. Serçeye benzer renklere sahiptir. Saka kuşu Avrupa, Türkiye, Rusya, İngiltere, İran ve Orta Asya gibi bölgelerde bulunan bir kuş türüdür. Mevsim dönemlerine göre ortaya çıkmaktadır. Son derece minik bir kuş türüdür. Rahatlıkla kafes içerisinde beslenebilir.

Saka Kuşu Özellikleri Nelerdir?

Saka kuşunun ortalama boyu on üç santim kadardır. Küçük bir kuş türüdür. İsmini ise kendi yapısal özelliğinden dolayı alan bir kuştur. Saka kuşu yuva yapmaya müsait bir kuştur. Kafes içerisinde dahi kendisine yuva yapabilmektedir. Dalları, ayakları ile minik hale getirerek kendine doğru çekebilme yetisine sahiptir. Özellikle izlenmesi son derece eğlenceli bir kuş türüdür. Bununla beraber saka kuşu, suyunu kaptan içmektedir.

Kaplarını da çekme özelliği bulunur. İsmini de bu davranışından dolayı almıştır. Saka kuşlarının boyun bölgesinde bant deseni bulunmaktadır. Kanatlarının alt bölgesinde ise sarı bir bant deseni vardır. Sırt renkleri sıklıkla kahverengi tonlarında olmaktadır. Kuyruk bölümleri ise kırık beyaz şeklindedir. Saka kuşları genel olarak ormanlık veya ağaçlık alanlarda yaşamaktadır. Özellikle yuva yapma özelliği sayesinde sıklıkla yaprakların arkasına saklanmaktadır. Doğada deve dikeni ile beslenmektedir. Birçok alanda sıkça görülebilir. Yuvalarını ortalama altı metre yukarıda olan alanlarda yapmaktadır. Saka kuşu, tek seferde altı adet yumurta yapabilir. (İLKHA)