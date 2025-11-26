  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Şaka değil gerçek! 'Alacağım var' dedi binayı ateşe verdi
Yaşam

Şaka değil gerçek! 'Alacağım var' dedi binayı ateşe verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şaka değil gerçek! 'Alacağım var' dedi binayı ateşe verdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir işçi, parasını alamadığını öne sürerek 30 kişinin kaldığı pansiyonun alt katını ateşe verdi.

Kocaeli Darıca’da akıl almaz bir olay yaşandı. Olay, saat 16.30 sıralarında, Darıca ilçesi Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bölgedeki firmalara, inşaat, kargo taşıma gibi beden gücüne dayalı işçi tedariği sağlayan aracı firmada çalışan Rahmi Ö., parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken Rahmi Ö., daha sonra yaklaşık 30 işçinin kaldığı pansiyon olarak kullanılan binanın en alt katındaki daireyi ateşe verip, kaçtı. Binadaki işçiler, dumanları fark edip dışarıya çıktı. 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi.

 

4 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan Rahmi Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu
Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

Yerel

Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!
Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Yerel

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı
Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı

Yerel

Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı

Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp
Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp

Dünya

Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23