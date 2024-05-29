Sahtekarlık mıdır değil midir? "Köpek itlafı"ndan "112'ler kapatılıyor" yalanına

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde en çok konuşulan konular arasında olan başıboş köpek sorunuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Dikkat ediyor musunuz..

Sokak köpekleri konusunu, muhalif kesim sürekli, “Köpek itlafı” şeklinde tanımlıyor..

Yetinmiyorlar, tüm köpeklerin uyutulacağı şeklinde bir algı oluşturuyorlar..

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Anlatıyorsunuz..

“Dinimizde de itlaf ve uyutma diye bir şey yok” diyorsunuz..

“Örfümüzde itlaf-uyutma diye bir şey yok” diyorsunuz.

Yetinmiyorsunuz, kendiniz de açık açık ilan ediyorsunuz: “Çözüm itlaf-uyutma değil. Kısırlaştırma” diyorsunuz..

Bakanlık benzeri açıklama yapıyor..

AK Parti grubu adına yetkililer hemen hemen aynı açıklamayı yapıyor..

Ama bakıyorsunuz Sözcü manşet atıyor: “Yıllardır bu milleti uyuttunuz, şimdi sıra hayvanlara mı geldi?”

Spotlarında da, uyutma kelimesinin geçtiği yere bir parantez açıp, içine “öldürme” diye not düşüyorlar..

Yani siyasi iktidarı, uyutma adı altında, öldürme hazırlığı içinde olduğunu iddia ediyorlar.

Bir tane savcı da, bunları çağırıp, “Siz siyasi iktidara iftira atma hakkını nereden alıyorsunuz. Uyutma ve uyutmanın anlamını da öldürme olacak şekilde, hangi yetkiliden, hangi açıklamayı duydunuz” diye sormuyor..

Yalan yazmak, hak haline gelmiş.

Hem hak haline gelmiş, hem de alışkanlık..

Bir önceki gün, Sözcü’nün birinci sayfasında “Tasarruf olsun diye 112 kapatılır mı” başlığı vardı.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...