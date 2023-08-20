  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sahtekar kadın yakayı ele verdi! İşte yakalanınca böyle suratını kapatırsın
Gündem

Sahtekar kadın yakayı ele verdi! İşte yakalanınca böyle suratını kapatırsın

Yeniakit Publisher
2023-08-20 14:17:00 -
Sahtekar kadın yakayı ele verdi! İşte yakalanınca böyle suratını kapatırsın

Kayseri'de sarrafları sahte altın satarak dolandıran kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

E.Y.; Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan bir kuyumcuya sahte altın zincir bozdurdu. Altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak şüpheli E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda E.Y.'nin şehirdeki 6 ayrı kuyumcuya sahte zincir verdiği ve toplam 86 bin 520 TL para aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail

Bu kanunlarla işimiz zor yakala yakala ya bırak yada besle yok böyle cezalar hakiki caydırıcı olmalı devlette adil olmalıdır millet de aynı olmalıdır net.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23