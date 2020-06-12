  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sahte parayla alışverişe 2 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekipleri, sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şahsı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:07:01 -
Sahte parayla alışverişe 2 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekipleri, sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şahsı gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Düzce’de ikamet edip 6 ayrı iş yerine 200 TL’lik banknotlar halinde sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabancı ile bu tabancalara ait 19 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri adli işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı