Şeref Mahallesi'nde 27 Ekim'de bir vatandaşın evine gelen şüpheli, kendisini sivil jandarma olarak tanıtarak altınları aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, bulunan altınlar sahibine verildi.

Kavak Mahallesi'nde 30 Ekim'de, Turgut Mahallesi'nde ise 16 Kasım'da benzer yöntemle iki ayrı dolandırıcılık olayı yaşandı. Olayların geç bildirilmesi nedeniyle altınlar bulunamazken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yetkililer, kendilerini polis, jandarma veya savcı olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın karakola başvurulması uyarısında bulundu.