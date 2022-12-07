Sahte diploma dolandırıcılığı yapan şebekeye ulaşıldı! Tıp fakültesi 40 bin TL, hukuk...

Sahte diploma hazırlayıp, binlerce liraya satıyorlar. Paralarını aldıkları kişileri dolandırıyorlar. Dolandırıcılar branşa ve okula göre farklı ücret talep ediyor. Sahte hukuk fakültesi diplomaları 100 bin, tıp fakültesi diplomaları 40 bin liraya düzenleniyor.

Sahte diploma hazırlayıp, binlerce liraya satıyorlar. Paralarını aldıkları kişileri dolandırıyorlar.

Dolandırıcılar branşa ve okula göre farklı ücret talep ediyor. Sahte hukuk fakültesi diplomaları 100 bin, tıp fakültesi diplomaları 40 bin liraya düzenleniyor.

Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yapan Ayşe Özkiraz tutuklandı. Peki bu diplomaları kimler hazırlıyor? O dolandırıcılardan birine ulaşıldı.

Sözde barkodlu sahte evrak hazırlayan birçok şebeke var. Ödemeler yurt dışı para transfer uygulamasıyla yapılıyor.

Dolandırıcılar sahte diplomaları gerçekçi kılmak için barkod da basıyor

Gönderilen örnek diplomaların altında bir de karekod bulunuyor. Karekod okutulduğunda bir animasyon videosu açılıyor.

Para ödeyenlerin bir kısmına sahte diplomalar ulaştırılıyor. Kamu kurumları, işe alımlarda verilen evrakı sıkı denetimlerden geçiriyor.

Uzmanlar, özel sektörün de titiz denetimler yapması gerektiğini vurguluyor.

"2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var"

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Recep Alper Yılmazlar, sahte diplomanın kontrol edilebileceği birçok mekanizma olduğunu belirterek, "Kontrol mekanizmalarıyla teyit ederek diplomanın aslına ulaşabilirler" dedi.

Ödeme yaptığı halde, sahte diploma gönderilmeyenler de çok. Bu kişiler, kendileri de sahtecilik yapmaya çalıştıkları halde, çekinmeden mağdur olduklarını söylüyor.

5 yıla kadar hapis cezasının olduğunu söyleyen Yılmazlar şu bilgileri paylaştı:

"Dolandırıcılar bu eylemleri ile resmi evrakta sahtecilik suçunu işlemektedirler. Sahtesini talep edenler de dolandırıcıları buna azmettirmekten sorumludur. Bu eylemlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür."

KAYNAK: TRT HABER