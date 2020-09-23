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Gündem Sahte belgelerle haksız kazanç sağlamışlar!
Gündem

Sahte belgelerle haksız kazanç sağlamışlar!

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35’i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:52:00 -
Sahte belgelerle haksız kazanç sağlamışlar!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti 21 milyon lira vergi kaybına uğrattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı” suçlamalarının yöneltildiği 60 şüpheliden 35’i yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında iş insanları Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da bulunduğu, Sofu Altınbaş’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakılabileceği bildirildi. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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