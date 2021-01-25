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Otomotiv Şahsuvaroğlu’ndan 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı
Otomotiv

Şahsuvaroğlu’ndan 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı

Şahsuvaroğlu Otomotiv’in Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong, yeni yıla dev kampanya ile başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:26:00 - 2021-01-25 10:27:54
Şahsuvaroğlu’ndan 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı

Kampanya kapsamında, 2020’de “ODD Gladyatörleri Ödülleri”nden “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülünü alan Korando ile 2019’da “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünü alan Musso Grand’da 150 bin TL’ye yüzde 0 faizle 12 ay vade fırsatı sunuluyor. Sahip olduğu yüksek güvenlik teknolojisiyle “SUV tahtının kralı” olarak tanımlanan yeni Korando, 325 bin TL’den, markanın pick-up modellerinin 4’üncü kuşak temsilcisi Musso Grand ise 265 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Korando ve Musso Grand’ın tüm modellerinde geçerli olan kampanya, bu ayın sonuna kadar sürecek.

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