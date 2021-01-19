Şahsuvaroğlu: Lojistik işi yapan firmaların araç parkını yükseltmesine neden oldu
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “2020’ye dair önemli bir şeyi paylaşmak istiyorum. Hafif ticari araç pazarı satış rakamlarına bakarsak 2019’da 91 bin 804 adetmiş. 2020’de ise 162 bin adet satılmış yani yüzde 77,2 artış göstermiş. Otomobildeki artış yüzde 57 iken hafif ticarideki artış yüzde 77,2’ye oldu” dedi.
Şahsuvaroğlu, “Bu bize şunu anlatıyor; yani içeride özellikle salgın sürecinde bizim genç nüfusun internet kullanması, web tabanlı işleri kullanması lojistik tarafını ciddi manada geliştirdi. Bu da özellikle kurye şirketlerinin, lojistik şirketlerinin ve toptan gıda işi yapan firmaların araç parkını yükseltmesine, genişletmesine sebep oldu” diye konuştu. Ayrıca Şahsuvaroğlu, ticari araç satışındaki artışın ekonomi için özel bir anlam ifade ettiğini de vurguladı.