Şahsuvaroğlu: Lojistik işi yapan firmaların araç parkını yükseltmesine neden oldu

Şahsuvaroğlu, “Bu bize şunu anlatıyor; yani içeride özellikle salgın sürecinde bizim genç nüfusun internet kullanması, web tabanlı işleri kullanması lojistik tarafını ciddi manada geliştirdi. Bu da özellikle kurye şirketlerinin, lojistik şirketlerinin ve toptan gıda işi yapan firmaların araç parkını yükseltmesine, genişletmesine sebep oldu” diye konuştu. Ayrıca Şahsuvaroğlu, ticari araç satışındaki artışın ekonomi için özel bir anlam ifade ettiğini de vurguladı.